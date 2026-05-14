14 yaşındaki Doruk, dünya birincisi oldu
14.05.2026 10:41
İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, öğretmenin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı.
8. sınıf öğrencisi, 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda 2 buçuk saat süren sınavda ter döktü, hatalı olduğu için iptal edilenler dışındaki tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldu.
"FİNALE GİTMEK KONUSUNDA KARARSIZDIK"
Yarışmaya online ve bireysel olarak katıldığını, 14 Aralık 2025'teki online ikinci aşamada bronz madalya alarak finale gitmeye hak kazandığını belirten Doruk, sürecin kalanını şöyle anlattı:
"29 Nisan 2026'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde, Goethe Üniversitesi'nde yüz yüze yapılan Uluslararası German Math Olimpiyat'ta ise birincilik ödülünü aldım.
Finale gitmek konusunda başta kararsız kaldık ama sonunda gitmeye karar verdik. İyi ki de gitmişim. Çok canlı ve uluslararası bir ortamdı. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla tanıştım, birçok arkadaş edindim."
Doruk Sabuncuoğlu Ford, 40 sorudan oluşan ve 2,5 saat süren sınavda, iptal edilenler dışındaki tüm soruları doğru yanıtladığını söyledi:
"Kuzey Amerika'dan Çin'e kadar her yerden insanlar gelmişti. Birçok arkadaş edindim. Çok eğlenceli bir ortamdı. Minik matematik yarışmaları oldu.
Yeteneklerimi gösterme şansına sahip olduğuma çok mutluyum. Türk bayraklarımızla oradaydık. Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum."
Matematiğe ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Doruk Sabuncuoğlu Ford, şunları söyledi:
"Anaokulundayken çarpma işlemleri ve üstlü ifadelerle ilgileniyordum. Bu yüzden 1'inci sınıf bana çok kolay geldi ve doğrudan 2'nci sınıfa geçtim. Matematikle büyümek bana çok büyük katkı sağladı.
Gelecekte daha fazla yarışmaya katılmayı istiyorum. Matematik ve fiziği hayatımın merkezinde tutmak istiyorum. Hedefim, mühendis olmak. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum." dedi.