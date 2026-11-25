Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programında, 2026 yılı için 15 bin ve 2027 yılı için 15 bin olmak üzere toplam 30 bin öğretmen ataması için müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında , "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerinde bulundu.