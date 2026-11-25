15 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2026 MEB 15 bin öğretmen ataması
25.11.2026 08:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü programında verdiği 15 bin öğretmen atama müjdesi, atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayında büyük heyecan yarattı.
15 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor.
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek resmi kılavuza çevrilirken, adaylar yapılacak 15 bin öğretmen atamasının hangi branşlarda yapılacağını araştırmaya başladı. MEB tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte 15 bin öğretmen ataması branş dağılımları da belli olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 30 BİN ÖĞRETMEN İÇİN ATAMA MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programında, 2026 yılı için 15 bin ve 2027 yılı için 15 bin olmak üzere toplam 30 bin öğretmen ataması için müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerinde bulundu.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alımları için kılavuz bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak.
Yayımlanan kılavuzla birlikte alımı yapılacak 15 bin öğretmen için branş dağılımları da belli olacak.