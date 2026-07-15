15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta

Hala devam eden ve yeni açılan dosyaların olduğunu belirten Gülseren, “Yeni deliller ortaya çıkabiliyor. Hatta daha iki gün önce yeni açılan bir dosya var. İstanbul'da 21 sanıkla ilgili İstanbul'daki gazilere yönelik öldürmeye teşebbüsten yeni bir dava açıldı. Türk hukuk tarihinin en büyük ceza yargılamalarından biridir. Büyük bir kısmı kesinleşti. Firari olan üst düzey subaylarla ilgili yargılamalar bekliyor.” diye konuştu.