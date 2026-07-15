15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta
15.07.2026 18:39
Son Güncelleme: 15.07.2026 18:39
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu süreçte darbe girişimine katılanlar, örgütün sivil ve askeri yapılanması ile kamu kurumlarındaki bağlantılarına ilişkin çok sayıda dava görüldü. Peki gelinen noktada hukuki süreç ne ölçüde tamamlandı? Firari sanıklar, yurt dışındaki örgüt mensupları ve iade talepleri konusunda hangi sorunlar sürüyor? Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Melih Gülseren NTV yayınında soruları yanıtladı.
Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Melih Gülseren NTV yayınında FETÖ darbe kalkışması davalarının son durumunu ve yargılama süreçlerini anlattı.
Bu zaman kadar 289 darbe davası açıldığını belirten Gülseren, “Ardından ek davalar ile istinaf ve yüksek mahkemelerden dönen davalarla birlikte 400'ü aşan dosya sayısı var. Toplam 8.725 sanık hakkında hüküm var. Mükerrerlerle birlikte 1.634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1.366 sanık hakkında müebbet hapis, 1891 sanık hakkında süreli hapis cezası, 2.870 sanık hakkında beraat kararı ve 964 sanık hakkında cezaya yer olmadığına karar verildi.” dedi.
Gülseren, hukuk sisteminin her sanığın eylemine, kastına, örgüt içindeki rolüne ve darbe kalkışmasındaki rolüne göre ayrı ayrı inceleyip değerlendirdiğini söyledi.
HUKUKEN SÜÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILABİLİR?
Hala devam eden ve yeni açılan dosyaların olduğunu belirten Gülseren, “Yeni deliller ortaya çıkabiliyor. Hatta daha iki gün önce yeni açılan bir dosya var. İstanbul'da 21 sanıkla ilgili İstanbul'daki gazilere yönelik öldürmeye teşebbüsten yeni bir dava açıldı. Türk hukuk tarihinin en büyük ceza yargılamalarından biridir. Büyük bir kısmı kesinleşti. Firari olan üst düzey subaylarla ilgili yargılamalar bekliyor.” diye konuştu.
Gülseren, “Örgüt üyesi ya da örgüte üye olmak suçlamaları ayrı. Bu rakamların hepsi 15 Temmuz gecesi darbe kalkışmasıyla ilgili olan davalar. Farkında olmayan, bizim TCK'da hata hükümleri dediğimiz 964 sanık var.” dedi.
İADE SÜÜREÇLERİ NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?
Firari sanıklar ve yurt dışında bulunan örgüt mensuplarının iade süreçlerinin uzun sürmesiyle ilgili Gülseren, “Devletler arasındaki siyaset ve diplomatik durumlar bunlar. Bakanlıklar tarafından sürekli dosyalar gönderiliyor, deliller dosyalara şeffaf şekilde konuluyor ama devletler arası münasebetler herkesin iç siyasetiyle de bağlantılı. Bu süreç 10 yıldır devam etmekle birlikte yine bir müddet daha tam olarak sonuca ermeyecek gibi.” ifadelerini kullandı.