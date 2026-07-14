15 Temmuz kapalı yollar listesi: İstanbul'da yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak?
14.07.2026 14:59
15 Temmuz'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı, yarın işe gidecek veya resmi tatil gününü ailesiyle geçirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruyla birlikte, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü kapanacak yollar listesi belli oldu. Peki, yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirtildi. Peki, İstanbul'da yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 15 Temmuz Çarşamba günü trafiğe kapalı yollar.
15 TEMMUZ KAPALI YOLLAR LİSTESİ
İstanbul'da başlayacak olan trafik tedbirleri kapsamında yollar bu gece yarısı saat 03.00'ten trafiğe kapatılacak ve 15 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te açılacak.
İşte kapanacak yollar:
Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar şu şekilde;
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde;
D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii
D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii
Üsküdar İlçesinde;
Beylerbeyi Köprü Katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
Altunizade Kavşak
Tophaneli Caddesi Köprü Katılım