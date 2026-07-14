15 Temmuz kapalı yollar listesi: İstanbul'da yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak?

15 Temmuz'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı, yarın işe gidecek veya resmi tatil gününü ailesiyle geçirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruyla birlikte, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü kapanacak yollar listesi belli oldu. Peki, yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?