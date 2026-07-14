Türkiye genelinde her yıl milli birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olarak anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, tatil planı yapacak olanlar ile resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar araştırmalara başladı. Hafta ortasına denk gelen bu milli gün öncesinde özel işlerini halledecek olan vatandaşlar bankalar, noterler ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar, noterler, hastaneler ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?