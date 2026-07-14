15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar, noterler, hastaneler ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
14.07.2026 08:49
Türkiye genelinde her yıl milli birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olarak anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, tatil planı yapacak olanlar ile resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar araştırmalara başladı. Hafta ortasına denk gelen bu milli gün öncesinde özel işlerini halledecek olan vatandaşlar bankalar, noterler ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar, noterler, hastaneler ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl çarşamba günü idrak edilecek. Çarşamba günü bankalar, noterler ve kamu kurumlarında özel işlerini halledecek olan birçok kişi, kurumların resmi tatil programını sorguluyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar, noterler, hastaneler ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz günleri resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle 2026 yılında çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil olacak.
15 TEMMUZ'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?
Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, çarşamba günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Özel sektörde durum farklılık gösteriyor. Bazı iş yerleri resmi tatilde çalışmama kararı verse de bir bölümü de normal mesailerine devam ediyor.
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
Tüm kamu ve özel bankalar 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı olacak. İnternet bankacılığı üzerinden yapacağınız FAST işlemleri çalışmaya devam eder ancak limit üstü havale ve EFT işlemleri ilk mesai günü olan Perşembe sabahına kalır.
15 TEMMUZ'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz resmi tatili nedeniyle adli işlemler duracak. Araç alım-satım veya vekalet işlemleri için noterler kapalı olacak. Sadece Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından ilan edilen "Nöbetçi Noter" listesindeki şubeler acil işlemler için açık olacaktır.
15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Çarşamba günü hastanelerin poliklinikleri ve Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Ancak tüm hastanelerin Acil Servis departmanları 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.