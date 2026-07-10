15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da kamu ve devlet daireleri açık mı?
10.07.2026 15:39
15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaşması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatillerde mesai yapmayan kamu, kurum ve kuruluşları nedeniyle özel işlerini halledecek olan vatandaşlar planlarını ona göre yapmaya başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da kamu ve devlet daireleri açık mı?
15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaşması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatillerde mesai yapmayan kamu, kurum ve kuruluşları nedeniyle özel işlerini halledecek olan vatandaşlar planlarını ona göre yapmaya başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da kamu ve devlet daireleri açık mı?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz'lar resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu nedenle 225 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz tatil olacak.
15 TEMMUZ'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?
Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, salı günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Özel sektörde durum farklılık gösteriyor. Bazı iş yerleri resmi tatilde çalışmama kararı verse de bir bölümü de normal mesailerine devam ediyor.