15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaşması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatillerde mesai yapmayan kamu, kurum ve kuruluşları nedeniyle özel işlerini halledecek olan vatandaşlar planlarını ona göre yapmaya başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da kamu ve devlet daireleri açık mı?