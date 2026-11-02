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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza

02.11.2026 12:08

Son Güncelleme: 02.11.2026 12:30

DHA, AA

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza
DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında üç otomobil ile iki cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza 1
DHA

Hasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.

 

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

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