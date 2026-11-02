15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında üç otomobil ile iki cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.