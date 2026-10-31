15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli trafiğe kapanacak

Maraton nedeniyle saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı çift yönlü durdurulacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatılacak yerler arasında yer alacak.

Bu bölgelerde alternatif güzergahlar, D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.

Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ile Hasfırın sokakları trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi, Mebusan yokuşu Sokağı başı, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne girişi, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı'nın girişi trafiğe kapatılacak yollar arasında yer alacak.

Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılan noktalara gelen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendirilecek.