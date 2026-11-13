15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul trafiğini kilitleyen eylem

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir kişi elinde silah ve bayraklarla eylem yaptı. Saat 10.30 sıralarında başlayan protesto, 11.45 sıralarında sona erdi.

İkna edilerek aracının üzerinden indirilen Pakistan uyruklu eylemci, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Eylem nedeniyle köprünün her iki yakasında da uzun araç kuyrukları oluştu.