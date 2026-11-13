15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul trafiğini kilitleyen eylem
13.11.2026 11:22
Son Güncelleme: 13.11.2026 12:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir kişi elinde silah ve bayrakla aracının üzerine çıktı, uzun süren ikna çabaları sonucu aracın üzerinden indirildi. Eylem, İstanbul trafiğini kilitledi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir kişi elinde silah ve bayraklarla eylem yaptı. Saat 10.30 sıralarında başlayan protesto, 11.45 sıralarında sona erdi.
İkna edilerek aracının üzerinden indirilen Pakistan uyruklu eylemci, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Eylem nedeniyle köprünün her iki yakasında da uzun araç kuyrukları oluştu.
ARACINI DURDURUP ÜZERİNE ÇIKTI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişindeki olay saat 10.30 sıralarında yaşandı.
Köprü girişinde sol şeritte seyreden bir M.N. isimli eylemci, burada durarak elinde bayrak ve silahla aracının üzerine çıktı.
Eylemciye ilk müdahaleyi köprüdeki polisler yaptı. Bölgeden gelen görüntülerde özel harekat polislerinin de olay yerine sevk edildiği görüldü.
HER İKİ YÖNDE TRAFİK DURDU
Köprünün Beylerbeyi tarafındaki eylem nedeniyle her iki yönde trafik bir süre kesildi.
Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen sürücüler metrobüs yoluna yönlendirildi. Geçişler bir süre buradan sağlandı.
Köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde de polis yolu kesti. Burada beklemeyip Edirne yönüne dönmek isteyen sürücülere izin verildi.
Her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu.
Şüphelinin otomobilinin de bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.
UZUN SÜRE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Bu anlarda müzakereci polisler eylemciyi ikna etmeye çalıştı.
Saat 11.45 sıralarında eylemciye yaklaşan bir polis, onu ikna ederek elindeki silahı aldı.
Eylemci daha sonra emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürüldü.