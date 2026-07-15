15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını

Naciye Sümeyye Ercan ise 15 Temmuz'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek, "Bugün üzgün olmamın tek sebebi, aynı meydanda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımın şehadete kavuşması, benim ise şehadete erişememiş olmamdır. Onun dışında zaten buraya süslenip, püslenip geliyoruz. Bugün bizim düğün günümüz. Vatan sevgisi imandandır" diye konuştu.

Kendisinin 4 kez Filistin'e 1 kez de Arakan'a gittiğini anlatan Ercan, 15 Temmuz'da Ankara'da olduğunu, şehadeti çok istediğini ama nasip olmadığını, her yıl burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.