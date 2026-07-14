15 Temmuz'a giden yol: Darbe planı ABD'de şekillendi, 23 toplantı yaptılar

12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü.

İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi.

Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı.

14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.