15 Temmuz'a giden yol: Darbe planı ABD'de şekillendi, 23 toplantı yaptılar
14.07.2026 14:03
15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında sürece ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleri ile atıldı.
Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu.
23 DARBE TOPLANTISI YAPTILAR
Örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıkları başladı.
Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca ABD'de Pensilvanya'daki çiftliğe gitti.
Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.
İLK TOPLANTI 14-15 KASIM'DA YAPILDI
İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı.
27 -31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti.
30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması yapıldı.
20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya'ya uçtu.
Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı.
Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'le son toplantı için Pensilvanya’ya gitti.
SON TOPLANTI HAVA HARP OKULUNDA YAPILDI
12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü.
İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi.
Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı.
14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.