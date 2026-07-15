15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle bugün ülke genelinde kamu kurumları, bankalar ve birçok finans kuruluşu hizmetlerine ara verdi. Bu doğrultuda, birikimlerini değerlendiren ve piyasaları yakından takip eden binlerce yatırımcı da "15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı?", sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün işlem görüyor mu?