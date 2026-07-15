15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün işlem görüyor mu?
15.07.2026 08:52
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle bugün ülke genelinde kamu kurumları, bankalar ve birçok finans kuruluşu hizmetlerine ara verdi. Bu doğrultuda, birikimlerini değerlendiren ve piyasaları yakından takip eden binlerce yatırımcı da "15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı?", sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün işlem görüyor mu?
15 Temmuz resmi tatili nedeniyle borsanın bugün açık olup olmadığı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle aracı kurumlar ve yatırımcılar için takas günleri yeniden planlandı. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün işlem görüyor mu?
15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak.
Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal işlem saatlerine geri dönecek. Seans takvimi şu şekilde işleyecek:
13 Temmuz Pazartesi günü yapılan işlemler 16 Temmuz Perşembe günü takas edilecek.
14 Temmuz Salı günü yapılan işlemler 17 Temmuz Cuma günü takas edilecek.