15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?
15.07.2026 11:32
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Eczanelerden ilaç almaya hazırlananlar ise çalışma durumunu yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?
15 Temmuz Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Eczanelere gidip ilaç alacak olan vatandaşlar ise eczanelerin çalışma takvimini sorguluyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?
15 TEMMUZ’DA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz, 2026 yılında çarşamba gününe denk geliyor. 15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler kapalı olacak.
Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesine e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla birlikte il, ilçe ve tarihe göre nöbetçi eczane sorgulaması yapabilirsiniz.
15 Temmuz tarihinde benzer şekilde Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı olacak. Bir diğer sağlık kuruluşu olan hastanelerin ise acil servisleri hizmet verecek.