15 Temmuz Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Eczanelere gidip ilaç alacak olan vatandaşlar ise eczanelerin çalışma takvimini sorguluyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?