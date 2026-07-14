15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili kapsamında, yarın dışarı çıkacak, anma etkinliklerine katılacak veya seyahat edecek olan milyonlarca vatandaşın gözü ulaşım kararlarına çevrildi. Her resmi tatilde olduğu gibi, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar "15 Temmuz'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı?", "Yarın Marmaray ve Başkentray ücretsiz mi çalışacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Metro, Metrobüs, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?