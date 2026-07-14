15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Metro, Metrobüs, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?
14.07.2026 15:46
Son Güncelleme: 14.07.2026 15:47
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili kapsamında, yarın dışarı çıkacak, anma etkinliklerine katılacak veya seyahat edecek olan milyonlarca vatandaşın gözü ulaşım kararlarına çevrildi. Her resmi tatilde olduğu gibi, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar "15 Temmuz'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı?", "Yarın Marmaray ve Başkentray ücretsiz mi çalışacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Metro, Metrobüs, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?
15 Temmuz'da hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Metro, Metrobüs, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde belediyeye bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet veriyor.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.