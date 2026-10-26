15 yaş altına sosyal medya yasağı başlıyor. "Yaş doğrulamasını hemen yapın" mesajlarına dikkat
26.10.2026 08:48
Çocuklara sosyal medya yasağının başlamasına kısa bir süre kaldı. Artık yeni hesaplar için yaş doğrulama zorunlu olacak. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar ise iş başında.
15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya yasağı 1 Kasım itibarıyla başlıyor.
Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.
Buna göre artık sosyal medya platformları, 15 yaş altının doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.
Peki e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Instagram ve TikTok hesapları kapanacak mı? İşte sosyal medya düzenlemesi kapsamında dikkat edilmesi gerekenler…
YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?
Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. Yaş doğrulamasıyla birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açması mümkün olmayacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek." sözleriyle yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacağını söylemiş ve sözlerine şunları eklemişti:
"Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek."
ÇOCUKLARIN HESAPLARI GİZLİ OLACAK
Yine düzenleme kapsamında 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak.
Takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek olan çocuklar bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak.
Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek.
Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.
EBEVEYNLERE DENETİM YETKİSİ
Platformlar, ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak.
Platformlar, zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek.
MEVCUT HESAPLAR DA YAŞ DOĞRULAMASINDAN GEÇECEK
Düzenleme 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.
"YAŞ DOĞRULAMANIZI HEMEN YAPIN" MESAJLARINA DİKKAT
Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise yaş doğrulama sürecini fırsata çeviren dolandırıcılar...
Sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar "Hesabınız kapatılacak", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadelerle kullanıcıların sahte adreslere yönlendirebiliyor.
DMM DE UYARIDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM), 23 Ekim'de dolandırıcılık girişimlerine ilişkin bir uyarıda bulunmuştu.
Yeni yaş doğrulama sistemini gerekçe göstererek kullanıcılara sahte SMS, e-posta ve sosyal medya mesajları göndermeye başladığına dikkat eden DDM, "Hesabınız kapatılacak" veya "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadelerle gönderilen bağlantılar üzerinden kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı bildirmişti.
Yetkililer, yaş doğrulama işlemlerinde yalnızca resmi e-Devlet internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.
Kullanıcılardan e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodu, banka kartı bilgisi veya ücret isteyen mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtilmişti.