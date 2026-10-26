15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya yasağı 1 Kasım itibarıyla başlıyor.

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.

Buna göre artık sosyal medya platformları, 15 yaş altının doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.

Peki e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Instagram ve TikTok hesapları kapanacak mı? İşte sosyal medya düzenlemesi kapsamında dikkat edilmesi gerekenler…

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. Yaş doğrulamasıyla birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açması mümkün olmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek." sözleriyle yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacağını söylemiş ve sözlerine şunları eklemişti:

"Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek."