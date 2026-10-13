15 yaş altına sosyal medya yasağında yeni ayrıntılar. Tarih belli oldu, bu özellikler kaldırılacak

15-18 yaş arasında önemli noktalar olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." dedi.

Göktaş, ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler olduğunu da dile getirdi.

"YAŞ DOĞRULAMASI SADECE HESAP AÇILIŞIYLA SINIRLI KALMAYACAK"

Bu düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını belirten Bakan Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydedip şöyle devam etti:

“Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.”

"Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek." diye açıklama yapan Bakan Göktaş, "Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak.” ifadelerini kullandı.