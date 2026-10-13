15 yaş altına sosyal medya yasağında yeni ayrıntılar. Tarih belli oldu, bu özellikler kaldırılacak
13.10.2026 13:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.
TARİH BELLİ OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Göktaş, “15 yaş altına sosyal medya yasağı" düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.
Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik hazırlanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmenlikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu, bu kapsamda 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden bir doğrulama sisteminin olacağını söyledi.
Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, “Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz ‘token’lerle giriş yapabilecek." dedi.
NELER YASAK?
15-18 yaş arasında önemli noktalar olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." dedi.
Göktaş, ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler olduğunu da dile getirdi.
"YAŞ DOĞRULAMASI SADECE HESAP AÇILIŞIYLA SINIRLI KALMAYACAK"
Bu düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını belirten Bakan Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydedip şöyle devam etti:
“Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.”
"Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek." diye açıklama yapan Bakan Göktaş, "Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak.” ifadelerini kullandı.
ÇİFT TARAFLI KONTROL MEKANİZMASI
Düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizmasının olacağının altını çizen Göktaş, “Diyelim ki çocuk babasının-annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz." dedi.
Amaçlarının kontrolü maksimum seviyede tutmak olduğunu da ifade eden Bakan Göktaş, "Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-devlet üzerinden oluşacak.” diye konuştu.
AİLELERİN TALEBİ DİKKATE ALINDI
Çocuklarda ekran bağımlılığı oluşturan sürekli başa kaydırma, ekran kaydırma gibi özelliklerin kaldırılmasının ailelerin talebi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
“1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz ‘çocuk dostu bir ekosistem’ bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü en başında mesela bu ekran kaydırma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Başa sarma yoktu. Algoritmalar mesela… Çocukların sürekli bir reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası.”
Göktaş, yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirterek, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Düzenleme 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Yönetmeliğe göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.
Platformlar, ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak.
Düzenleme 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.