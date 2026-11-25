15 yaşındaki iki çocuk öldürdü, azmettiriciler peşlerini bırakmadı: "Korkudan şehir değiştirdim"
25.11.2026 11:22
Adana'da 15 yaşındaki iki katil zanlısı tarafından öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in eşi azmettiricilerin tehditleri nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Adana'da çocuk yaştaki iki saldırgan tarafından öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik, azmettiriciler tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
Olay, 3 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. H.H., arkadaşı L.A.'nın kullandığı motosikletle PVC ustası Yusuf Çelik'in iş yerine gitti. L.A. dışarıda beklerken içeri giren H.H., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Başından vurulan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheliler, bir süre sonra polise teslim oldu ve tutuklandı.
CİNAYETTEN ÖNCE SEKİZ AY TUTUKLU KALMIŞ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasında, cinayetin yaklaşık sekiz ay önce başlayan husumet nedeniyle işlendiği belirlendi.
Husumetin, öldürülen Yusuf Çelik'in kız kardeşi F.Ç.'nin, kocası E.Ç. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alıp ağabeyinin evine yerleşmesiyle başladığı tespit edildi.
Eşinin evi terk etmesine öfkelenen E.Ç. ve yakınları, 19 Ağustos 2025 tarihinde eşi F.Ç.'nin kaldığı evin önüne gidince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, dakikalar içerisinde bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yusuf Çelik ile kardeşi Zeynettin Çelik, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Yaklaşık beş ay cezaevinde kalan kardeşler, 5 Ocak'ta tahliye edildi. Yusuf Çelik, tahliyesinden kısa süre sonra silahlı saldırıda öldürüldü.
AZMETTİRİCİNİN ADINI VERDİLER
Soruşturmada, H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese kendilerine gönderilen Google Haritalar konumuyla gittikleri belirtildi.
İlk ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini öne süren H.H., savcılık ifadesinde ise Mehmet S.A. tarafından azmettirildiğini iddia etti. Çelik'i tanımadığını belirten H.H., ifadesinde şunları söyledi:
"- Yakın zamanda tanıştığım Mehmet S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik’i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de korktuğum için kabul ettim.
- Sosyal medyadan Çelik’in fotoğrafını gösterip iş yerinin adresini konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, ‘Yusuf dükkanda’ diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride iki kişi vardı. Elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim."
ÇOCUK YAŞTAKİ İKİ ZANLI YARGILANIYOR
Cinayete ilişkin açılan dava Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Dün görülen duruşmada tutuklu sanıklar L.A. ile H.H. savunma yaptı. İki zanlı olayı Mehmet S.A.'nın azmettirmesiyle gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.
Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.
"KORKUDAN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİM"
Duruşma öncesi adliye önünde konuşan Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik, olayda tutuklu sanıkların dışında başka azmettiricilerin de olduğunu iddia etti.
Çelik, "Çocuklar bile duruşmada azmettirildiğini itiraf ediyor. Eşimin ölümünden sonra tehdit edilmeye başlandık. Evimin önünden motosikletle geçerek bize gözdağı veriyorlardı. Tehditlerinin korkusundan şehir değiştirdik." dedi.
Gittikleri şehirde çocuklarının korkuyla yaşadığını anlatan Çelik, "Sürekli babalarını soruyorlar. ‘Babam neden öldü?’ sorusunu bana soruyorlar. Çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yusuf Çelik'in babası Şehmus Çelik ise gerçek azmettiricilerin de yakalanması gerektiğini ifade etti.