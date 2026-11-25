Soruşturmada, H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese kendilerine gönderilen Google Haritalar konumuyla gittikleri belirtildi.

İlk ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini öne süren H.H., savcılık ifadesinde ise Mehmet S.A. tarafından azmettirildiğini iddia etti. Çelik'i tanımadığını belirten H.H., ifadesinde şunları söyledi:

"- Yakın zamanda tanıştığım Mehmet S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik’i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de korktuğum için kabul ettim.

- Sosyal medyadan Çelik’in fotoğrafını gösterip iş yerinin adresini konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, ‘Yusuf dükkanda’ diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride iki kişi vardı. Elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim."