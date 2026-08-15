15 yıllık dostluğa göç molası: Yaren Leylek veda ediyor

24 Şubat’ta köyüne dönen Yaren leylek, eşi Nazlı ile bu sezon 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruların bu yıl yuvadan erken ayrılması, göç döneminin de önceki yıllara göre erkene çekileceğinin işareti oldu.

Leyleklerin sıcak bölgelere göç etmeye başladığı bu günlerde Yaren ile Adem amca için de ayrılık vakti yaklaşıyor. Geçici bir ayrılık olsa da Yaren’in göç hazırlığı, Adem Yılmaz’da şimdiden hüzün oluşturdu.

Köylüler ve Yaren’in hikayesini yıllardır takip edenler, onun göç yolculuğunu takip ederken Adem Yılmaz da Yaren’in gelecek yıl yeniden köye döneceği şubat-mart aylarını özlemle bekleyecek.