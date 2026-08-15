15 yıllık dostluğa göç molası: Yaren Leylek veda ediyor
15.08.2026 11:00
Yavrularını erken uçuran Yaren leyleğin göç hazırlığı başladı. Adem amca ise gelecek baharda yeniden dönmesini hem sevinç hem de endişeyle bekleyecek.
O GELİNCE BAHAR GELİR
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Mahallesi’nde balıkçı Adem Yılmaz ile 15 yıldır süren dostluğuyla tanınan Yaren leylek, yavrularını uçurduktan sonra göç yolculuğuna hazırlanmaya başladı.
Yaren leyleğin yavruları sıcak bölgelere doğru yola çıkarken, leyleğin de kısa süre içinde dostu Adem Yılmaz’a veda ederek göç etmesi bekleniyor.
Yaren ile Adem Yılmaz arasındaki dostluk, leyleğin yıllardır Yılmaz’ın kayığına konarak balık yemesiyle başladı. Yaren, 4 yıl önce yuvasını da Yılmaz’ın evinin hemen yanındaki direğe taşıdı.
İnsan ve doğa arasındaki bağın simgelerinden biri haline gelen Yaren leylek, bu yıl da göç öncesi son günlerini Eskikarağaç’ta geçiriyor.
"YOLDA BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM"
24 Şubat’ta köyüne dönen Yaren leylek, eşi Nazlı ile bu sezon 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruların bu yıl yuvadan erken ayrılması, göç döneminin de önceki yıllara göre erkene çekileceğinin işareti oldu.
Leyleklerin sıcak bölgelere göç etmeye başladığı bu günlerde Yaren ile Adem amca için de ayrılık vakti yaklaşıyor. Geçici bir ayrılık olsa da Yaren’in göç hazırlığı, Adem Yılmaz’da şimdiden hüzün oluşturdu.
Köylüler ve Yaren’in hikayesini yıllardır takip edenler, onun göç yolculuğunu takip ederken Adem Yılmaz da Yaren’in gelecek yıl yeniden köye döneceği şubat-mart aylarını özlemle bekleyecek.
"BÜTÜN KIŞ ONUN GELMESİNİ BEKLİYORUM"
Yavruların 6 ve 7 Ağustos'ta yuvayı terk ettiğini belirten Adem Yılmaz, "6 Ağustos'ta 4 yavrusu uçtu 7 Ağustos'ta en küçük yavrusu da yuvadan ayrıldı." dedi.
Normal şartlarda ağustos sonunu bulan vedanın bu kez çok daha yakın olduğunu vurgulayan Adem amca, ayrılık vaktinin yaklaşmasıyla içini büyük bir hüznün kapladığını söyledi.
"Normalde yavrular ağustosun 15'inde, Yaren ise ay sonunda giderdi. Bu sene yavrular erken uçtu. Bu da Yaren'in de erken gideceğinin işareti. Artık vedaya hazırlanıyoruz. Yaren'in buradan gitmesi bana gerçekten büyük bir hüzün veriyor. Bütün kış boyunca evimin önündeki boş yuvaya bakıp onun gelmesini beklemekten başka çarem yok. Mart ve nisan ayları yaklaştığında 'Yine gelecek' diye içimi büyük bir sevinç kaplıyor ama aynı zamanda yolda başına bir şey gelmesinden endişelenip korkuyorum. Yani hem sevinci hem endişeyi bir arada yaşıyorum."
"4 YIL SONRA EŞİNİ DE GETİRDİ"
Yaren'in yıllardır bunu başardığını, her yıl gelip kayığına konduğunu anlatan Yılmaz, "Bizi ve sevenlerini mutlu etti. Üstelik bu yıl 4 yıldır kayığıma yaklaşmayan eşi Nazlı'yı da ikna edip getirdi, ikisi birlikte kayığımdan balık yedi. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. İnşallah bu yıl da sağ salim sıcak ülkelere gider ve baharda yine sağlıklı bir şekilde yuvamıza döner." dedi.
İstanbul’dan Yaren leylek ve Adem amcayı ziyaret eden Gökmen Ceylan ile ailesi, çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak ve Adem Yılmaz’la tanışmak istediklerini belirtti.
Gökmen Ceylan, “Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşıladığı için bir tanışmak, bir çay içmek istedik” derken, Çiğdem Ceylan da “Yaren’le olan hikayesini birebir dinlemek müthişti” ifadelerini kullandı.