150 bin araç giriş yapmıştı. Bodrum sahillerinde bayram hareketliliği

29.05.2026 14:14

DHA

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum’da bayramın 3'üncü gününde de sahillerde yoğunluk sürüyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, bayram coşkusu deniz keyfiyle birleşti.

 

İlçe merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinin yanı sıra Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Göltürkbükü, Gündoğan ve Turgutreis plajlarında yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler keyifli vakit geçirdi.

 

Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da kumsallarda ve şezlonglarda güneşlendi.

 

Çocuklar deniz kıyısında kumla oyunlar oynadı.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, tarihi noktaları da ziyaret etti. 

 

lçedeki yoğunluğun bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

 

BAYRAMDA 150 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçede Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurgulamıştı.

 

Sırmalı, bayram tatilinde ilçeye yaklaşık 150 bin araç giriş olduğunu dile getirip "Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında." demişti.

