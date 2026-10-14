16 yaşındaki Gülden 30 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Delilleri gizleyen sanıklar hakkında karar

Karar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde istinafa taşındı. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi.

Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtildi. Kararın ardından geçen 12 Şubat’ta E.A. yeniden yargılandı. Duruşmada mahkeme, E.A. hakkında daha önce verilen “tasarlama” hükmünü kaldırarak “çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.’nın cezası 19 yıla düşürüldü.

ANNE, BABA VE TEYZE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayla ilgili E.A.’nın babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından ayrı dava açıldı. Savcılık, sanıkların her birinin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın 3’üncü duruşması bugün Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar D.A., B.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI, ÜÇ SANIĞA BEŞER AY HAPİS

Duruşma sonunda mahkeme üç sanık hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan altışar ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanıklar beşer ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.