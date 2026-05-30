169 personel, 6 drone, 7 bot, 33 araç seferber oldu. Kelkit Çayı'na düşen kuzenler aranıyor
30.05.2026 12:23
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak ile Oğuz Kale'yi arama çalışmaları, 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araç ile sürüyor.
Kelkit Çayı'na düşen kuzenleri arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.
Olay, 28 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ile İlker Parlak 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla Kelkit Çayı kenarındaki sette gezintiye çıktı.
İKİ KİŞİ ÇIKTI, İKİSİ KAYBOLDU
Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü.
Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.
İL DIŞINDAN DESTEK EKİPLER GELDİ
İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayıp iki gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı drone ile karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.
Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araç görev aldı.
Debisi yükselen Kelkit Çayı'nda ekipler, zorlu şartlara rağmen kayıp iki gence ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.