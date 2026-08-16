17 Ağustos 1999 Marmara Depremi. Asrın felaketinin acı hatıraları burada yaşatılıyor
16.08.2026 12:03
1999 Marmara Depremi'nin acı hatıraları Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Deprem Müze'sinde yaşatılıyor.
Müze, fotoğraf sergisi ve hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılmış anıtla bellek görevi görürken, deprem simülasyon merkezi ile gençleri depremi tecrübe etme fırsatı sunuyor.
Adapazarı ilçesinde bulunan 2004 yılında vatandaşların ziyaretine sunulan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde onlarca ziyaretiçinin odak noktası oluyor. Adapazarı’nda yaşanan 3 büyük depremde çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi ve Adapazarı bölgesinde deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan anma anıtıyla geçmişe dair bir ayna olurken, 5.4 şiddetinde depremin tecrübe edilmesini sağlayan deprem simülasyon merkeziyle gençlere depremi deneyimleme imkanı sunuyor.
"MÜZE DEĞİL BİLGİLENDİRME ALANI"
Adapazarı Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Cem Erdivan müze hakkında bilgi vererek, " Deprem kültür müzesinde müzemize gelen vatandaşlarımıza depremin bilincini, deprem anında ne yapılması gerektiğini, deprem sırasında ve sonrasında neler olması gerektiğini anlattığımız bir yerdeyiz. 17 ağustos 1999 depremi, 1967 depremi ve 1943 depreminden şehrimizden görüntüleri, resimleri ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları göstermekteyiz. Bazı binaların yıkılmış hallerini veya enkaz çalışma hallerinin görüntüleri bulunmaktadır. 17 ağustos 1999 depreminde sadece Adapazarı’nda hayatını kaybeden 3891 kişi için yapılmış deprem anıtı maketini görebilirler. En sonunda 5.4 şiddetinde deprem simülasyon merkezinde depremi yaşayıp deprem anında ne yapmaları gerekir, deprem sonrasında ne yapmaları gerekir çalışma arkadaşlarımızla birlikte bilgilendirme yapılmış olur" dedi.
17 Ağustos 1999 depremini deneyimlemiş 46 yaşında Şahin Mantar depremin çok acı bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Şuanda burayı her gezdiğimde tekrar o acıyı hissediyorum. Sanki yeni yaşamış gibi hissediyorum. Yıkılan her binada her caddede ders almamız gerekiyor. Çünkü çok acılar yaşadık. Sadece burada değil Yalova, İzmit, İstanbul baya bir Marmara genelinde bu deprem yaşandı. Sadece Adapazarı’nda değil. 17.000 şehidimiz yatıyor. 17 Ağustos unutulmaz. En azından haftada bir sefer buraya zaman ayırmalılar. Gençlerin burayı gezmelerini diliyorum. Biz bunları yaşadık, büyüklerimiz anneleriniz babalarınız bunları yaşadı. Gelip görmeleri lazım" diye konuştu.
"BURAYI GÖRÜP BİLGİLENDİRSİNLER"
17 Ağustos 1999 depremine Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakalanan 43 yaşındaki Nuray Güven, 17 Ağustos’un ne ifade ettiğini çocuğuna göstermek için ailecek müze ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, " Resmen kıyamet kopuyor zannettim. Bayırda oturuyorduk.
Yerle bir olur zannettim. Aşağılarda çok kötüydü bağırış, toz duman. Şükür bizim oralar bayır olduğu için orada bir problem olmadı. Gene sağlammış. Hep düzlüklerde yıkıldı. Ölümler oldu. Deprem müzesinin görülmesi gerekir. Çoluğumuza da gösterelim istedik. Bu anı öğrensinler, bilgilensinler istedik " şeklinde konuştu.