17 Ağustos depreminin 27. yılı. Kentsel dönüşüm ne durumda?
17.08.2026 07:13
Türkiye'de genelinde ve İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Proje ve kampanyalarıyla desteklenen riskli binaların dönüşümünde son durum ne?
17 Ağustos 1999 7,4 büyüklüğündeki Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Binlerce insanın hayatını kaybetti, 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü.
Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor.
Deprem riski bulunan illerde Kentsel Dönüşüm Proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DURUMDA?
Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm, dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.
İSTANBUL'DA DÖNÜŞEN VE BEKLEYEN BİNALAR
İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalar ise sürüyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE GETİRDİ?
Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası da başlatıldı.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesin dönüşüme alınan 376 bin 212 bağımsız bölüm de "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yer alıyor.
Kampanya ile vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.