17 Ağustos'un dinmeyen acısı. 18 mezar açtırdı, oğlunun mezarını buldu

Enkazda oğlundan önce ses alamadığını anlatan Cebeci, oğlunun bir iki saat sonra kendisine seslendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"- Sadece bizim binamızın yıkıldığını zannediyorum. Oysa deprem olmuş, her taraf yerle bir olmuş. Daha sonra oğlumu çıkardılar. Yanında köpeğimizi de çıkardılar. Köpeğimiz yaşıyordu. Oğlumla beraber onu da çıkardılar.

- Oğlum, 'Gitmem, annemi çıkarın. Annem aşağıda yaşıyor' diyordu. Daha sonra en yakın arkadaşım zorla oğlumu ikna etti ve Gölcük Askeri Hastanesi'ne götürdü. Ben hep şükrettim. 'Oğlum gitti, kurtuldu. Ben kurtulmasam da olur' diye düşündüm.

- Saat 16.00 sıralarında beni de oğlumdan üç saat sonra çıkardılar. Çıktığımda çok kötüydüm. Herkes bunu söylüyor. 'Serkan çok iyiydi, senin hastaneye ulaşacağını bile düşünmüyorduk' diyorlardı."