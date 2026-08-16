17 Ağustos'un dinmeyen acısı. 18 mezar açtırdı, oğlunun mezarını buldu
16.08.2026 10:11
Marmara Depremi'nde kaybolan oğlunu bulmak için mücadele vere Emine Cebeci, mahkeme kararıyla açtırdığı 18 mezardan birinde evladının cenazesine ulaşmasının acısını ilk günkü gibi kalbinde taşıyor.
Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti.
Büyük depremde yaşanan acılar ve sonrasında verilen mücadeleler hafızalardaki yerini koruyor.
ENKAZDA KALDIĞI OĞLUNDAN BİR DAHA HABER ALAMADI
Deprem gecesi oğlu Serkan ile birlikte enkaz altında kalan 70 yaşındaki Emine Cebeci, 16 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Oğlu ise 13'üncü saatte enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak sevkin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.
18 MEZAR AÇTIRDI, OĞLUNA ULAŞTI
Bir yıl boyunca hastanelerde tedavi gören ve 14 kez ameliyat olan Cebeci, tüm yaşadığı zorluklara rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
Dört yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında oğlunun izini süren, emniyetleri, hastaneleri ve morgları dolaşan Cebeci, başlattığı hukuki mücadele sonucu 18 mezarın açılmasını sağlayarak evladının cenazesine ulaştı.
O gece yaşadıklarını anlatan Emine Cebeci, "Derler ya, 'milattan önce, milattan sonra' diye. Bizim için de öyle oldu. 1999'dan önce bir hayatımız vardı, 1999'dan sonra başka bir hayata döndük." diye konuştu.
Depreme televizyon izlediği sırada yakalandığını anlatan Cebeci, yaşadığı evin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
ENKAZDAN ÇIKARILDIĞI ANI ANLATTI
Enkazda oğlundan önce ses alamadığını anlatan Cebeci, oğlunun bir iki saat sonra kendisine seslendiğini belirterek, şöyle devam etti:
"- Sadece bizim binamızın yıkıldığını zannediyorum. Oysa deprem olmuş, her taraf yerle bir olmuş. Daha sonra oğlumu çıkardılar. Yanında köpeğimizi de çıkardılar. Köpeğimiz yaşıyordu. Oğlumla beraber onu da çıkardılar.
- Oğlum, 'Gitmem, annemi çıkarın. Annem aşağıda yaşıyor' diyordu. Daha sonra en yakın arkadaşım zorla oğlumu ikna etti ve Gölcük Askeri Hastanesi'ne götürdü. Ben hep şükrettim. 'Oğlum gitti, kurtuldu. Ben kurtulmasam da olur' diye düşündüm.
- Saat 16.00 sıralarında beni de oğlumdan üç saat sonra çıkardılar. Çıktığımda çok kötüydüm. Herkes bunu söylüyor. 'Serkan çok iyiydi, senin hastaneye ulaşacağını bile düşünmüyorduk' diyorlardı."
18 MEZAR AÇTIRIP OĞLUNU BULDU
Depremin ardından 14 ameliyat geçirdiğini anlatan Cebeci, daha sonra oğlunu aramaya başladığını belirterek, şunları söyledi:
"- Gölcük'e geldiğimde bir baktım, duvarların üzerinde hep kayıp insanların fotoğrafları vardı. Bir sürü kayıp vardı. Askeriyeye gittim. Askeriye bana, 'Biz 18 kimsesiz kişiyi gömdük ama resimleri elimizde' dedi.
- Resimlere baktım, benim oğlum yoktu. Yine de 'Bakın, bir sürü kayıp var. Bu kayıplardan biri o mezarlıktan çıkabilir. O 18 mezarın açılmasını istiyorum' dedim. Çünkü hangi kaybı bulsak, bir anne için bu huzurdur.
- Benim mahkeme sürecim 4 yıl sürdü. Mezarları açtırabilmek için mücadele ettim. Sonunda mezarlar açıldı. 18 mezarın açılmasını istedim. Benim oğlum çıkacak diye değil, başka kayıpların bulunması için açtırdım ama benim oğlum o mezarlardan birinden çıktı.
- Ben bu dört yılda Türkiye'de gitmediğim yer bırakmadım. Bu işler öyle ufacık bir aramayla olmuyor. Her gün sırtımda kayıpların resimleriyle Türkiye'yi dolaştım."