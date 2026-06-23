17 yıllık kayıp dosyası aydınlatıldı. Kayınpeder "töre" için öldürmüş

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2009 yılından itibaren kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe’nin akıbetinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Uzun yıllar boyunca “kayıp şahıs” olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Yapılan kapsamlı soruşturmada, kayıp olarak aranan iki vatandaşın; maktullerden Ceylan Aktepe’nin kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlendi.