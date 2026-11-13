18 işçinin öldüğü HABAŞ'ta telefon yasağı iddiası: Fabrika önünde arbede çıktı
13.11.2026 14:07
İzmir'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ fabrikasında telefon yasağı getirildiği iddia edildi. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken eylem sırasında arbede yaşandı.
İzmir'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin fabrika içerisine cep telefonuyla girmesinin yasaklandığı ileri sürüldü.
İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi.
Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi.
Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.
EYLEM SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI
İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi.
Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı.
Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.
NE OLMUŞTU?
Aliağa ilçesindeki fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 18 işçi yaşamını yitirirken, 14 işçi de yaralanmıştı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dokuzu tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.