18 yaşında GTA oynar gibi Alanya'yı birbirine kattı. Suç üstüne suç
09.07.2026 17:55
Antalya'da 18 yaşındaki bir şahıs, marketi soyduktan sonra içinde 10 yaşındaki çocuğun olduğu otomobili gasbetti. İki araca çarpıp kaza yapan şahıs, daha sonra birinin telefonunu gaspederken, kendisini yakalamak isteyen bir jandarmayı da yaraladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi'nde bir markete giren şüpheli, kasadaki paraları zorla alıp kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.
İÇİNDE ÇOCUK OLAN ARABAYI GASPETTİ
Araştırmada, şüphelinin Taha Emirhan Kacıra olduğu, kaçarken yol kenarında çalışır halde duran ve içerisinde 10 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.
KAÇARKEN KAZA YAPTI
Şüpheli Kacıra, kaçmaya çalıştığı otomobille Atatürk Caddesi’nde ilerlerken 2 araca çarptı.
KAÇARÇAN TELEFON GASPETTİ
Kazanın ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, ilerlediği güzergahta yürüyen T.Ç.'nin de cep telefonunu gasbetti. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri, şüpheliyi fark edip takibe aldı.
JANDARMANIN PARMAĞINI KIRDI
Bir süre sonra yakalanan Taha Emirhan Kacıra, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı.
Çıkan arbedede jandarma personelinin parmağı kırıldı.
TAKVİYE EKİPLER GÖZALTINA ALDI
Takviye ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Hakkında 6 farklı suçtan adli işlem başlatılan Kacıra'ya, jandarma trafik timi tarafından da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve ilgili mevzuat ihlallerinden dolayı toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Emirhan Kacıra, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Şüphelinin gasbettiği araçtaki çocuk ise yakınlarına teslim edildi.