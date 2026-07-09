18 yaşında GTA oynar gibi Alanya'yı birbirine kattı. Suç üstüne suç

Antalya'da 18 yaşındaki bir şahıs, marketi soyduktan sonra içinde 10 yaşındaki çocuğun olduğu otomobili gasbetti. İki araca çarpıp kaza yapan şahıs, daha sonra birinin telefonunu gaspederken, kendisini yakalamak isteyen bir jandarmayı da yaraladı.