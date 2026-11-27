18 yıllık anlaşma bitti: Türklere vize şartı getirdiler, Türkiye de vize istemeye başladı
27.11.2026 08:32
Son Güncelleme: 27.11.2026 08:34
Türkiye ile Karadağ arasındaki vizesiz seyahat dönemi sona erdi. Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize şartı getirmesinin ardından Türkiye de Karadağ vatandaşları için vize zorunluluğu başlattı.
Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getiren Karadağ ile Türkiye arasındaki vize muafiyeti anlaşması sona erdirildi.
Doğası ve uygun fiyat politikasıyla Türk tatilcilerin sıkça tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Karadağ, 1 Kasım tarihinde Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmişti.
Ülkenin Avrupa Birliği (AB) politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyordu.
18 YILLIK ANLAŞMA SONA ERDİ
Türk vatandaşları bu uygulama öncesinde Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu.
Yeni uygulamayla birlikte, Karadağ'a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenmeye başlamıştı.
Bu gelişmenin ardından Türkiye de yeni bir adım atarak iki ülke arasında 18 yıldır devam eden karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını sonlandırdı.
TÜRKİYE'YE GELİRKEN VİZE ALACAKLAR
Resmi Gazete'nin 27 Kasım tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahipleri bakımından durduruldu.
Uygulaması durdurulan anlaşma, 18 Ocak 2008'de imzalanmış ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştı.
Anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Karadağ vatandaşlarının normal pasaportla Türkiye'ye vizesiz seyahat hakkı durduruldu.