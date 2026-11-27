Türk vatandaşları bu uygulama öncesinde Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu.

Yeni uygulamayla birlikte, Karadağ'a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenmeye başlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye de yeni bir adım atarak iki ülke arasında 18 yıldır devam eden karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını sonlandırdı.