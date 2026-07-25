19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninin tam merkezinde, Osmangazi Köprüsü'nün bereketiyle büyüyen, devleşen Yalova'nın, artan sanayi, turizm ve ticaret potansiyeliyle ülkenin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Şehrin yaz turizmiyle, şifalı sularıyla, tarihiyle ve gelişen tersaneleriyle ülkenin adeta parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıldızı daha da parlatarak Yalova'nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına da ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden, büyük bir aşkla devam ettik ve ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte Yalova-Armutlu Yolu'nu hizmete açmanın sevincini, gururunu beraberce yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ne diyoruz tam da hem partimize yakışan hem de ulaştırmacılara, kara yolculara yakışan sloganımız var. Ne diyoruz? 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."

Uraloğlu, bugün söz konusu yolla birlikte toplam uzunlukları 6 bin 140 metre olan 6 tüneli hizmete açtıklarını belirterek, bugün toplam tünel uzunluğunu 868 kilometre, 24 yıl içerisinde tünel uzunluğunu ise 17 kat arttırdıklarını vurguladı.