19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi
28.07.2026 13:33
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesinti programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yaşanacak kesintiler nedeniyle bazı mahallelere 9 saat elektrik verilemeyecek. İşte 29 Temmuz 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 29 Temmuz 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum