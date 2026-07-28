19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 29 Temmuz 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;