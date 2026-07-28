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19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

28.07.2026 13:33

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesinti programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yaşanacak kesintiler nedeniyle bazı mahallelere 9 saat elektrik verilemeyecek. İşte 29 Temmuz 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi uygulanacak.

 

İşte 29 Temmuz 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 27
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 28
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 29
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 30
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 31
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 32
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 33
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 34
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 35
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 36
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 37
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 38
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 39
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 40
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 41
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 42
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 43
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 44
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 45
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 46
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 47
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 48
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 49
Özel Kurum
19 ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 50
Özel Kurum