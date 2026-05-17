19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı? 2026 resmi tatil günleri
17.05.2026 09:36
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere pek çok vatandaş da bugünün resmi tatil olup olmadığını ve okulların tatil durumunu merak ediyor. 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı?
19 Mayıs resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, ülke genelinde milyonlarca öğrenciler ve kamu çalışanının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her resmi tatil öncesinde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da öğrencilerin tatil araştırmaları başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı? İşte 2026 resmi tatil günleri.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.
Buna göre; 19 Mayıs Salı günü okullar, hastanelerin acil servisleri, noterler, kargolar, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacak.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.