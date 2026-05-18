19 Mayıs Salı okullar tatil mi? Bankalar, noterler kargolar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?
18.05.2026 16:49
Son Güncelleme: 18.05.2026 16:52
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanacak. Resmi tatil düzenlemeleri nedeniyle milyonlarca vatandaş yarın hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Bu yıl salı gününe denk gelen 19 Mayıs’ta, kamu hizmetlerinden eğitim kurumlarına kadar pek çok noktada mesai düzeni değişecek. Peki, 19 Mayıs Salı okullar tatil mi? Bankalar, noterler kargolar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Salı günü okullar, hastanelerin acil servisleri, kargolar ve tüm kamu kurumları kapalı olacak.
19 MAYIS'TA BANKALAR VE KAMU KURUMLARI KAPALI MI?
Bankalar resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramlardan olan ve resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı günü karşılanacak. Bu nedenle 19 Mayıs Salı kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bankalar 20 Mayıs Çarşamba günü normal mesailerine devam edecek.
Noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak.