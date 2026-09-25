1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde durdurulan araçta 9 egzotik kuş ele geçirildi

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasadışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.