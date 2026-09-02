2 milyon lirasını kaptırıyordu, son anda kurtuldu
02.09.2026 14:00
Yalova'da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirdiği adam, kuyumcunun dikkati sayesinde 2 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.
Yalova'da 81 yaşındaki N.B., 2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.
N.B. isimli adamı telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp altınlarının tehlikede olduğunu söyledi.
Bu kişi, N.B.'den evinde bulunan tüm altınları alarak Kuyumcular Çarşısı'na gelmesini istedi.
KUYUMCU DURUMDAN ŞÜPHELENDİ
Altınlarını yanına alarak yola çıkan N.B., bir kuyumcuya girerek Kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sordu.
Şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, N.B.'ye çarşıda ne yapacağını sordu.
POLİS DEVREYE GİRDİ, DOLANDIRICILIK ÖNLENDİ
N.B.'nin durumu anlatması üzerine Sinan İnci, polise haber verdi.
Kısa sürede iş yerine gelen ekipler, N.B.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını dolandırıcılara kaptırmasını önledi.
"ALTINLARI BOZDURMASINI İSTEYECEKLERDİ"
Olayla ilgili konuşan kuyumcu Sinan İnci, "Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti." dedi.