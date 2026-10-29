2 şehirde turuncu, 17 şehirde sarı kodlu alarm: Önümüzdeki 4 saate dikkat!

Akdeniz'de Adana ve Mersin'e ise turuncu kodu uyarı yapıldı. Her iki şehirde de sabah saatlerinden bu yana sağanak etkili oluyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.