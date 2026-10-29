2 şehirde turuncu, 17 şehirde sarı kodlu alarm: Önümüzdeki 4 saate dikkat!
29.10.2026 11:45
Bugün birçok ilde yağışlı hava etkili oluyor. İki şehir için turuncu, 17 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, şiddetli yağmurun devam ettiği Antalya'yı önümüzdeki 4 saat için uyardı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem, yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yaptı.
İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye'de ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Dün gece saatlerinden bu yana şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Antalya, Muğla, Aydın ve Çanakkale gibi şehirlerde su baskınları yaşanırken, önümüzdeki dört saat için yeni bir uyarıda daha yapıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Antalya'ya 11.00-15.00 saatleri için uyarıda bulundu.
Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekti.
Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel doğu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR
Megakent İstanbul'da da bugün yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Aniden bastıran yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceğine dikkat çekiliyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA VE MERSİN'DE YEREL ŞİDDETLİ YAĞIŞ RİSKİ
Akdeniz'de Adana ve Mersin'e ise turuncu kodu uyarı yapıldı. Her iki şehirde de sabah saatlerinden bu yana sağanak etkili oluyor.
Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan uyarıda; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.