20 bin lira sandı, 20 milyon kazandığını bayide öğrendi

Kazı Kazan oynayan Musa Acar (27) da “20 milyonluk ikramiyenin mahallemizden çıkmasına şaşırdım. Çünkü biz de Kazı Kazan oynuyoruz, bir de dükkanımın yanındaki bayide olması daha çok şaşırttı. Ben de bütçeme göre haftada 4-5 gün oynuyorum. Daha önce Kazı Kazan’dan 5 bin çıktı, daha fazla olmadı. İnşallah büyük ikramiye bize de çıkar” dedi.

Acar, “20 milyon bana çıksaydı bir ev ve araba alırdım. Bir de tatile çıkardım. çıkan kişiyi de tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. İllaki bize de bir gün çıkacak” ifadelerini kullandı.

“UMUT HİÇBİR ZAMAN KESİLMEZ”

Kazı Kazan oynayan Yelda Yavuz (25) ise “20 milyon liranın bize çıkmasını isterdim. Ama şans. Kime çıktıysa güle güle kullansın” dedi.



Arada bir Kazı Kazan oynadığını ifade eden Yavuz, “Çok büyük bir miktar kazanmadım ama umudum var, umut hiçbir zaman kesilmez. 20 milyon bana çıksaydı herkesin yapmak istediği gibi ev ve araba almak, yurt dışını gezmek isterdim" diye konuştu.