20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Bu gece yarısı başlayacak olan elektrik kesintileri tam 20 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak ve sabaha kadar sürecek. İşte 29 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.