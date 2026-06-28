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20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

28.06.2026 15:00

Aydın Kayar

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İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Bu gece yarısı başlayacak olan elektrik kesintileri tam 20 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak ve sabaha kadar sürecek. İşte 29 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 29 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 20 ilçe gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

 

İşte 29 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 27
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 28
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 29
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 30
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 31
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 32
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 33
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 34
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 35
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 36
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 37
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 38
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 39
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 40
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 41
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 42
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 43
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 44
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 45
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 46
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 47
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 48
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 49
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 50
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20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 51
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20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 52
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20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 53
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 54
Özel Kurum
20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 55
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20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi 56
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