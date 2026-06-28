20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi
28.06.2026 15:00
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Bu gece yarısı başlayacak olan elektrik kesintileri tam 20 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak ve sabaha kadar sürecek. İşte 29 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 29 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 20 ilçe gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar elektriksiz kalacak.
İşte 29 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum