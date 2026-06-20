20 yıl önce reklam yüzü olduğu hava yolu şirketine kaptan oluyor

Eğitim süreci hakkında da bilgi veren Erdemli, "Yaklaşık 18 ay süren bir eğitim. Bunun 6 ayı teorik kısım olarak geçiyor. Ben eğitim uçuşlarımı henüz tamamladım. Şimdi önümüzde Tip eğitimi var. Boeing simülatörleriyle eğitim göreceğim." dedi.

Bu mesleği yapmak isteyen gençlere de seslenen pilot adayı Erdemli, "Gerçekten böyle bir hedefleri varsa öncelikle bu hedef için harekete geçmeleri gerekiyor. İlk adımı attıktan sonra gerisi geliyor. Elbette bunu yapabilecek enerjiye ve kararlılığa sahip olmak da önemli. Ama her şeyden önce hayal kurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.