20 yıl önce reklam yüzü olduğu hava yolu şirketine kaptan oluyor
20.06.2026 12:16
Küçük yaşlardan itibaren pilot babası sayesinde havacılığa ilgi duyan Atakan Erdemli, 20 yıl önce reklam filminde oynadığı hava yolu şirketine pilot oluyor.
Pilot babası Nezih Erdemli'nin izinden giden Atakan Erdemli'nin hayali gerçek oldu.
Pilot adayı Atakan Erdemli, pilot olan babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren havacılığa ilgi duydu. Oğlunun pilot olmasını isteyen baba Erdemli, farklı pozisyonlarda uzun yıllar görev yapmış olan ve geçen ay hava yolu şirketinden emekli oldu.
Atakan Erdemli ise 20 yıl önce reklam filminde oynadığı SunExpress'te pilot olacak olmanın gururunu yaşıyor.
"HEDEFİM PİLOT OLMAKTI"
Erdemli'nin 20 yıl önce de seçildiği hava yolu şirketinin reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
Küçük yaşlarda oynadığı reklam filminin geleceği açısından önemli bir hatıra olduğunu söyleyen Erdemli, "Gerçekten benim için çok heyecan verici bir dönemdi. Özellikle çocukluktan beri kurduğum bir hayal olduğu için, bugüne kadar sadece pilotluk özelinde değil, uçaklarla ilgili pek çok alanda çalışmalar yaptım. O noktada nihai hedefim pilot olmaktı. Şimdi bu aşamanın sonuna geldiğim için çok heyecanlıyım." dedi.
"BABAM BU MESLEĞE SEÇMEMDE ÖNEMLİ ROL OYNADI"
Babası Nezih Erdemli'nin Hava Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra bir hava yolu şirketine geçtiğini ve 20 yıldır burada çalıştığını belirten pilot adayı, "Babamın bu mesleği seçmem konusunda doğrudan bir isteği olmadı ama şirketteki ekip arkadaşlarının iletişimi ve pozitif ortam beni çoktan etkilemeye başlamıştı." diye konuştu.
"EĞİTİM UÇUŞLARIMI TAMAMLADIM"
Eğitim süreci hakkında da bilgi veren Erdemli, "Yaklaşık 18 ay süren bir eğitim. Bunun 6 ayı teorik kısım olarak geçiyor. Ben eğitim uçuşlarımı henüz tamamladım. Şimdi önümüzde Tip eğitimi var. Boeing simülatörleriyle eğitim göreceğim." dedi.
Bu mesleği yapmak isteyen gençlere de seslenen pilot adayı Erdemli, "Gerçekten böyle bir hedefleri varsa öncelikle bu hedef için harekete geçmeleri gerekiyor. İlk adımı attıktan sonra gerisi geliyor. Elbette bunu yapabilecek enerjiye ve kararlılığa sahip olmak da önemli. Ama her şeyden önce hayal kurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.