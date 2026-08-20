20 yıllık emek kül oldu. Kasımpaşa-Trabzonspor maçında havai fişeği atanlar bulundu
20.08.2026 10:11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçında attıkları havai fişekle bir ressamın evinde yangın çıkmasına neden olan dört şüpheli yakalandı.
İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında atılan havai fişeğin bir evde yangına sebep olmasına ilişkin dört şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi.
FİŞEK CAMDAN İÇERİ DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yakınında henüz belirlenemeyen bir noktadan havai fişek ateşlendi.
Havai fişek, beş katlı apartmanın dördüncü katındaki boş dairenin camından içeri düştü.
RESSAMIN TABLOLARI YANDI
İşaret fişeği dairede yangın çıkmasına neden oldu.
Evde çıkan yangında, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in 20 yıldır üzerinde çalıştığı tablolar da yandı.
Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda ölen yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi.
PENCERENİN ALTINDA FİŞEĞİN PARÇASI BULUNDU
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, dairenin kırılan penceresinin iç kısmında havai fişeğe ait bir parça buldu.
Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, fişeğin saat 20.10 sıralarında stadyumun yakınındaki bir noktadan ateşlendiğini belirledi.
DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Muhammet Ç. ve Sinan Ç. Sarıyer'de, Furkan Ç. Gaziosmanpaşa'da, Murat Mert A. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Şüphelilerden Muhammet Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve açıktan hırsızlık suçlarından dört, Furkan Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir, Murat Mert A.'nın ise aynı suçtan poliste iki kaydı olduğu öğrenildi.
Sinan Ç.'nin ise uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet ve açıktan hırsızlık suçlarından poliste sekiz kaydı bulunduğu belirlendi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Haklarında mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatılan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.