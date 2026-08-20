20 yıllık emek kül oldu. Kasımpaşa-Trabzonspor maçında havai fişeği atanlar bulundu

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Muhammet Ç. ve Sinan Ç. Sarıyer'de, Furkan Ç. Gaziosmanpaşa'da, Murat Mert A. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerden Muhammet Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve açıktan hırsızlık suçlarından dört, Furkan Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir, Murat Mert A.'nın ise aynı suçtan poliste iki kaydı olduğu öğrenildi.

Sinan Ç.'nin ise uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet ve açıktan hırsızlık suçlarından poliste sekiz kaydı bulunduğu belirlendi.