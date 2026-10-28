2000'li yıllarda ortaya çıkmıştı: Kanlı Tapu Çetesi'nin lideri 13 yıl sonra yakalandı

Tüm bu olayların ardından çetenin çökertilmesi amacıyla 12 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen operasyonlarda; çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Ç.A.'nın evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanıklı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Ç.A., 2013 yılında tahliye edildi; 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararıyla hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Kayıt dışı olarak ikamet ettiği adresin Şişli'de olduğu belirlenen Ç.A., 27 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.