2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
07.06.2026 12:09
Son Güncelleme: 07.06.2026 12:12
Hayatımızın güvenli limanı ve bizlere her koşulda siper olan babalarımızı onurlandırdığımız Babalar Günü yaklaşıyor. Her yıl haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü tarihi ve hediye önerileri araştırılmaya başlıyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, nasıl ortaya çıktı?
2026 Babalar Günü tarihi, babalarını mutlu etmek ve bu özel günde yanlarında olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haziran ayı itibarıyla gözler Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağına çevrildi. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Babalar Günü, her yıl sabit bir tarihte değil, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır.
Buna göre; takvimler hesaplandığında Babalar Günü 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk gelmektedir.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü kadar eski bir geçmişe sahip olmasa da Babalar Günü’nün de fikir annesi, ABD'de yaşayan Sonora Smart Dodd adında bir kadındır.
Sonora'nın annesi, altıncı çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiş ve iç savaş gazisi olan babası William Smart, altı çocuğunu tek başına, büyük fedakarlıklarla büyütmüştür. Babasının bu muazzam emeğini ve sevgisini onurlandırmak isteyen Sonora, tıpkı Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini savunarak 1909 yılında resmi makamlara başvurmuştur.
Dünyadaki ilk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında Washington'ın Spokane şehrinde gerçekleşti.
Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, 1966 yılında haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımladı. Tarihler 1972 yılını gösterdiğinde ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu gün yasal olarak resmi tatil ve ulusal kutlama ilan edilerek tüm dünyaya yayıldı.