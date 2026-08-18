2026 YKS taban puanları açıklandı mı? YKS 2026 üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak?
18.08.2026 14:31
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler taban puanları ve boş kontenjanlara çevrildi. Adaylar, “YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı.
Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 azaldı.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANI 99,15
Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının, devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.
Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aştı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı.
Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.
1 MİLYON 279 BİN ADAY TERCİH YAPTI
2026-YKS'ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan, 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439'u tercihte bulundu. Bu yıl Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ve KKTC uyruklulara ayrılan kontenjanlar dahil yaklaşık 807 bin kontenjan bulunurken, ÖZYES'e ve KKTC uyruklu adaylara ayrılanlar hariç 766 bin kontenjan için tercih yapıldı. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarının tamamı dikkate alındığında tercihte bulunan adaylardan 730 bin 854'ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.
Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 619 bin 766 oldu.
ELEKTRONİK KAYITLAR 24-26 AĞUSTOS'TA
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
ADAYLARIN GÖZÜ EK KONTENJAN TAKVİMİNDE
Adaylar kayıt takvimlerine odaklanırken herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler ise ek kontenjan duyurusunu beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
YKS 2026 TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2026- YKS boş kontenjanları ve ek yerleştirme taban puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ederken takvim henüz belli olmadı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boştaki kontenjanlar belli olacak ve ÖSYM de boş kalan kontenjan kılavuzunu paylaşacak.