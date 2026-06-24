2026'nın 5 aylık kaza bilançosu: 266 bin trafik kazası meydana geldi, 776 kişi hayatını kaybetti

Yılın 5 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı.

Bin 718 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 37 bin 683 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 979 bin 217 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 9 milyon 795 bin 250 araç plakasına ceza yazıldı.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 80 bin 35 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 921 bin 261 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.