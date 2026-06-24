2026'nın 5 aylık kaza bilançosu: 266 bin trafik kazası meydana geldi, 776 kişi hayatını kaybetti
24.06.2026 09:46
İçişleri Bakanlığı, 2026'nın ilk 5 ayında meydana gelen 266 bin 453 kazada 776 kişinin hayatını kaybettiğini 144 bin 101 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen mayıs ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 56 bin 289 trafik kazasında 36 bin 22 kişi yaralandı, 210 kişi hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ KUSURLARI KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Yılının ilk 5 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 266 bin 453 kazada 776 kişi hayatını kaybetti, 144 bin 101 kişi yaralandı.
Tam 109 bin 782 kazaya sürücüler sebep olurken 9 bin 837 yaya da kazaya karıştı. 640 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.
İLK NEDEN AŞIRI HIZ
Resmi verilere göre; 5 aylık dönemde 40 bin 914 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi.
Aşırı hız sebebiyle de 615 kaza oluştu. Kazalardan 2 bin 436'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı.
Hatalı şerit değiştiren 8 bin 584 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 5 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 531 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.
Trafiğe kapalı alanı ihlal eden 3 bin 757 sürücü de kazaya sebep oldu.
ALKOLLÜ 80 BİN SÜRÜCÜ CEZADAN KAÇAMADI
Yılın 5 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı.
Bin 718 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 37 bin 683 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 979 bin 217 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 9 milyon 795 bin 250 araç plakasına ceza yazıldı.
Alkol alıp direksiyon başına geçen 80 bin 35 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 921 bin 261 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.