2027 Diyanet umre turu kayıtları başladı. Ramazan ve şevval ayı umre turu kayıtları nasıl yapılır?

Mübarek Ramazan ayı ile Şevval ayını Mekke ve Medine'de geçirmek isteyen vatandaşlar için 2027 yılı Ramazan ve Şevval ayı umre turları kayıt süreci resmen başladı.



Duyurunun ardından kutsal beldeleri ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, umre kayıtlarının nasıl yapıldığını ve tur ücretlerini sorgulamaya başladı. İşte 2027 umre kayıt işlemleri ve tur ücretleri.