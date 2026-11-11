2027 Diyanet umre turu kayıtları başladı. Ramazan ve şevval ayı umre turu kayıtları nasıl yapılır?
11.11.2026 12:56
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026-2027 umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haberi duyurdu.
Mübarek Ramazan ayı ile Şevval ayını Mekke ve Medine'de geçirmek isteyen vatandaşlar için 2027 yılı Ramazan ve Şevval ayı umre turları kayıt süreci resmen başladı.
Duyurunun ardından kutsal beldeleri ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, umre kayıtlarının nasıl yapıldığını ve tur ücretlerini sorgulamaya başladı. İşte 2027 umre kayıt işlemleri ve tur ücretleri.
RAMAZAN VE ŞEVVAL AYI UMRE TURU KAYITLARI BAŞLADI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 ramazan ve şevval umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, umre organizasyonu kapsamında düzenlenecek ramazan ve şevval ayı umre turları için kayıt işlemleri erişime açıldı.
Turlara il/ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilecek.
KİŞİ BAŞI UMRE ÜCRETLERİ
4 Kişilik Odada Kişi Başı: 1.500 dolar
3 Kişilik Odada Kişi Başı: 1.550 Dolar
2 Kişilik Odada Kişi Başı: 1.625 Dolar
ÇOCUK VE BEBEK YAŞ GRUBU ÜCRETLERİ
Ramazan servisli 11 günlük program için çocuk ve bebek yaş gruplarına göre belirlenen ücret tarifesi şu şekildedir:
00-02 Yaş (0-24 Ay) Bebekler: 2, 3 ve 4 Kişilik Odalarda: 550 USD
03-05 Yaş (25-60 Ay) Çocuklar: 2, 3 ve 4 Kişilik Odalarda: 950 USD
06-11 Yaş (61-132 Ay) Çocuklar: 2 Kişilik Odada: 1.255 dolar, 3 Kişilik Odada: 1.170 dolar, 4 Kişilik Odada: 1.125 dolar