21 il için kar ve fırtına uyarısı. Yoğun kar yağışı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'in Toroslar Mevkii (Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yüksekleri), Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.