21 il için kar ve fırtına uyarısı. Yoğun kar yağışı var
08.11.2026 05:15
Ülkeye kış bu yıl her zamankinden daha erken geldi. Bazı noktalarda dün başlayan yoğun kar yağışı bugün de birçok ilde devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bugün 21 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Adana, Artvin, Antalya, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Şrıank ve Osmaniye için sarı kod uyarısında bulunuldu.
Bugün sabahtan itibaren Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis de kar uyarısı yapılan iller arasında.
AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'in Toroslar Mevkii (Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yüksekleri), Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul ve Ankara'da bugün yine serin geçecek.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık 12 derece olurken beklenen en düşük ise 6 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ise yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.
Ankara'da ise gece eksi 2 dereceye kadar düşen sıcaklık gündüz 6 derece olacak.