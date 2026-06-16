21 ilçede 9 saat sürecek, yarın sabah başlıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri tam 21 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak.