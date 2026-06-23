"Parametreleri bilmeden 'Eyvah! Yeni faylarımız oldu' gibi bir korkunun olmaması lazım." diye konuşan Barış, fayların belirli bir kayma hızıyla hareket ettiğini ve bu kayma hızları ne kadar fazlaysa o kadar gerilme biriktirdiğini, onların da deprem tekrarlama aralığının çok sık olduğunu sözlerine ekledi.