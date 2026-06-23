215 yeni fay tespit edildi. Yeni faylar İstanbul depremini etkiler mi?
23.06.2026 14:19
Diri fay haritasının 13 yıl sonra güncellenip fay sayısının artması Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Prof. Dr. Şerif Barış, yeni tespit edilen fayların beklenen Marmara depremine etkisini ve bu fayların ne anlama geldiğini NTV'de anlattı.
Türkiye'nin diri fay haritası, 13 yıl sonra güncellendi.
2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
Haritada bulunan diri faylar, aktivite ve tiplerine göre sınıflandırılırken tehlikenin varlığının bilinmesi, olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
2013 yılında yapılan tespitlere göre, ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
"TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ"
Haritaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılması beklenirken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, yeni tespit edilen fayların ne anlama geldiğini NTV'de anlattı.
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Barış, "485'ten 700'e artan fay, Türkiye'nin deprem tehlikesini arttırmadı." dedi.
"Parametreleri bilmeden 'Eyvah! Yeni faylarımız oldu' gibi bir korkunun olmaması lazım." diye konuşan Barış, fayların belirli bir kayma hızıyla hareket ettiğini ve bu kayma hızları ne kadar fazlaysa o kadar gerilme biriktirdiğini, onların da deprem tekrarlama aralığının çok sık olduğunu sözlerine ekledi.
YENİ FAYLARIN MARMARA DEPREMİNE ETKİLEME DURUMU VAR MI?
Haritada İstanbul için değişen bir şeyin olmadığının altını çizen Barış, şöyle devam etti:
“Farklı modeller var ama bunların deprem üretme potansiyelleri farklı büyüklükteki depremlerle fay boylarına bakarak analiz edildi.”
"FAYLARIN BELLİ BİR BÖLÜMÜ KIRILDI"
İstanbul'u çevreleyen 3 sismik riskin olduğunu ifade eden Barış, "Silivri'de 5,8, İstanbul'da 6,2'lik deprem, senaryoları değiştirdi. Kırılması beklenen fayın belli bir bölümü kırıldı." dedi.