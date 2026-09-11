22 ilde C31K operasyonu

Şüphelilerin; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları, Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar edip adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları da tespit edilen şüphelilerin bu mesajlarla panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları görüldü.