22 ilde C31K operasyonu
11.09.2026 11:11
Son Güncelleme: 11.09.2026 11:47
C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üç ildeki üç okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı.
27 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 22 şehirde eş zamanlı C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları, Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.
Toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar edip adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları da tespit edilen şüphelilerin bu mesajlarla panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları görüldü.
3 İLDE 3 FARKLI OKULA SALDIRI HAZIRLIĞI
Ayrıca, şüphelilerin pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları da belirlendi.
Şüphelilerin bu eylem hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı.
C31K HAKKINDA BİLİNENLER
Sosyal medya platformları üzerinden çocukları hedef alan siber çeteler uzun süredir gündemde.
Oyun platformları ya da Discord, Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütlenen C31K (Cehennemin 31. Katı) adlı siber suç çeteleri, okul saldırılarının ardından yeniden gündeme geldi.
OKUL SALDIRGANINI KAHRAMAN İLAN ETMİŞLERDİ
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, C31K isimli Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntülerin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edilmişti.
Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olmasını ve internet kullanma süresinin sınırlandırılması konusunda uyarıyor.