24 saat geride kaldı. Günün ilk ışıklarıyla Seydikemer orman yangınında acı tablo
30.07.2026 10:47
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında 24 saat geride kaldı. Yangına müdahale sürerken günün aydınlanmasıyla birlikte ise alevlerin geride bıraktığı acı tablo ortaya çıktı.
Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına müdahale sürüyor.
Müdahale devam ederken yangında 24 saat geride kaldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının kontrol altına alınmaya çalıştığını duyurup müdahalenin sürdüğünü belirtti.
Ekiplerin gece boyunca da çalışmaları devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havadan ve karadan alevlerle mücadele başladı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangından etkilenen bölgelerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği, traktörlerin ise tamamen yanarak hurdaya döndüğü görüldü.
KÜLE DÖNDÜ
Alevlerin etkili olduğu alanlarda çok sayıda ağacın kül olduğu, geniş bir ormanlık alanın siyaha büründüğü dikkat çekti.
KESİNTİLER SÜRÜYOR
Yangından nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgedeki elektrik ve iletişim kesintilerinin sürdüğü belirtildi.
Ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme de devam ediyor.