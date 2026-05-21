25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı?
21.05.2026 13:01
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük idari izin süreci kafaları karıştırdı. Memurlar ve devlet daireleri için tatil pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bankacılık işlerini halletmek, ödeme yapmak veya para çekmek isteyen milyonlarca vatandaş "25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor.
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü banka şubelerinden işlem yapılıp yapılamayacağı, bayram öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. EFT, Havale ve FAST süreçleri nasıl işleyecek? 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bayram öncesi banka çalışma saatleri.
25 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararı idari izin kapsamında yer almaktadır. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumu çalışanlarını bağlıyor. Bankalar ise Borsa İstanbul (BİST) ve özel sektör çalışma takvimine tabi olduğu için 25 Mayıs Pazartesi günü açık olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?
Pazartesi gününün ardından gelen 26 Mayıs Salı günü Kurban Bayramı Arefesi idrak edilecek. Kanunen arefe günleri öğleden sonra resmi tatil sayılıyor.
Bankalar sabah 09.00 itibarıyla açılacak ve öğlen saat 13.00'e kadar yarım gün hizmet verecektir.
Öğleden sonra şubeler tamamen kapanacak ve sonraki 4 gün boyunca bayram süresince kapalı kalacak. Arefe günü öğleden sonra yapılacak EFT'ler, bayram sonrasındaki ilk iş gününe sarkacak.